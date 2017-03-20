В Москве состоялось вооружённое ограбление букмекерской конторы

В воскресенье поздним вечером двое неизвестных с ножом ограбили букмекерскую контору на 135 тыс. рублей в Москве, сообщает РИАМО.Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице рассказал изданию, что 19 марта в 23:59 на службу «02» поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбойном нападении по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 5, строение 1.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 23:40 в помещение букмекерской конторы вошли двое неизвестных, угрожая администратору ножом, открыто похитили сотовый телефон, сумку, в которой находились принадлежащие ему 135 тыс. рублей, после чего скрылись.Материальный ущерб составил около 138 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».