Согласно котировкам, Плишкова — фаворит турнира в Майами, шансы Кузнецовой — 5%

Букмекеры обновили линию на победительницу женского теннисного турнира в Майами. Первый номер посева — у немки Анжелики Кербер, второй — у чешки Каролины Плишковой.
Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Светлану Кузнецову (7), Елену Веснину (13), Анастасию Павлюченкову, Дарью Касаткину (31) и Екатерину Макарову (32), вступят в борьбу со второго круга.
Аналитики считают главными претендентками Плишкову (5.00), Кербер (7.00) и Элину Свитолину (7.10). Следом идут Гарбинье Мугуруса (10.0) и Каролина Возняцки (12.0).
Поставить на Кузнецову можно за 21.0, а на Павлюченкову — за 50.0.