Игорная компания 888 Holdings огласила финансовые итоги 2016 года. Корпоративные доходы группы составили $ 520 млн, хотя в 2015 году этот показатель остановился на отметке в $ 462 млн.Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила $ 90 млн, годовая операционная прибыль — $ 59 млн, информирует Sbcnews.За 2016 год компания сумела выйти на регулируемые рынки Дании и Румынии. Подводя итоги, генеральный директор Итай Фрибергер отметил, что холдинг пережил «ещё один фантастический год».