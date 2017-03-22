Германия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на товарищеский матч Германия — Англия. Встреча состоится 22 марта, начало — в 22:45 мск.«В пяти из шести последних личных встреч Германии и Англии забивали обе команды — не вижу причин, по которым этого не случится снова. Прощальный матч Подольски, полные трибуны — думаю, игра будет острой и результативной», — сказал Сэвидж.