Экспресс с коэффициентом 2040.65 принёс 510 тыс. со ставки в 250 рублей

Клиент БК «Фонбет» собрал экспресс с коэффициентоми поставил на него 250 рублей.Все восемь событий в экспрессе сыграли. Чистый выигрыш по ставке составил 509 913 рублей. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.