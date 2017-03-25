TXODDS стал спонсором британского боксёра Томми Лэнгфорда

Грузинский боксёр Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и британец Томми Лэнгфорд (18-0-0, 6 КО) сразятся за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO 22 апреля в Лейчестаре (Великобритания).
Британский поставщик данных TXODDS объявил о заключении спонсорского соглашения с Лэнгфордом. Лэнгфорд будет рекламировать компанию на своём сайте и выйдет на бой с Хурцидзе в трусах с логотипом TXODDS, информирует Sbcnews.
Для компании эта сделка стала первым партнёрством с профессиональным боксёром.