TXODDS стал спонсором британского боксёра Томми Лэнгфорда

Грузинский боксёр Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и британец(18-0-0, 6 КО) сразятся за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO 22 апреля в Лейчестаре (Великобритания).Британский поставщик данных TXODDS объявил о заключении спонсорского соглашения с Лэнгфордом. Лэнгфорд будет рекламировать компанию на своём сайте и выйдет на бой с Хурцидзе в трусах с логотипом TXODDS, информирует Sbcnews.Для компании эта сделка стала первым партнёрством с профессиональным боксёром.