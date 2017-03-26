Англия — Литва: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Англия — Литва. Встреча состоится 26 марта, начало — в 19:00 мск.
Ставка: Англия победит всухую, забьёт больше Литвы в каждом тайме и подаст больше угловых в каждом тайме за 4.50 (см. все коэффициенты)
«Англия уже давно теряет очки в квалификации только по большим праздникам, а Литва — слишком скромная сборная, чтобы отнять очки у «львов» на выезде. Думаю, Англия победит всухую с разницей как минимум в два мяча», — сказал Сэвидж.