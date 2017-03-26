Ставка дня от «Чемпионата»: Северная Ирландия — Норвегия

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на отборочный матч ЧМ-2018 в европейской зоне Северная Ирландия — Норвегия.«Сборная Северной Ирландии не ограничивается попаданием на Евро-2016, она имеет осязаемые шансы на попадание в стыковые встречи в квалификации к мундиалю в России. Важный момент отбора — гостевая ничья с чехами, основным соперником в борьбе за второе место. Теперь нужно закрепить пройденное и победить сборную Норвегии. В 10 последних матчах дома Северная Ирландия победила 8 раз и дважды сыграла вничью. Поражение было четыре года назад во встрече с португальцами. Правда, перед этим в Белфасте была повержена российская сборная. Норвегию сейчас даже трудно отнести к европейским середнякам. Команда достаточно молодая, не без перспектив. Но остановить британцев, которые с вдохновением играют дома, скандинавам вряд ли по силам. Предлагаю сыграть победу хозяев с очень заманчивым коэффициентом. Более надёжный вариант — победа Северной Ирландии с форой (0)».Начало встречи — в 21:45 мск.