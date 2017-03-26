Выручка GVC Holdings в 2016 году выросла на 9%

Игорный гигант GVC Holdings обнародовал финансовые показатели за 2016 год.
В феврале компания завершила масштабное поглощение Bwin.Party, обошедшееся в € 1,72 млрд. По данным оператора, приобретение ресурсов Bwin.Party не сказалось на темпах роста доходов. Выручка холдинга в 2016 году составила € 894,6 млн — это на 9% выше, чем в прошлом году. Прибыль до уплаты налогов выросла на 26% по сравнению с 2015 годом и составила € 205,7 млн.
Беттинг-ресурсы GVC (bwin, Sportingbet, Betboo и Gamebookers) в 2016 году обеспечили рост общего объёма ставок на 4% — до € 4,55 млрд, а совокупный доход от ставок на спорт вырос на 14% — до € 654 млн.
GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Её акции торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.
>>> Всё идёт по плану. GVC Holdings рассказал о прибыльном 2016-м