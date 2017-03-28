В Великобритании может появиться конкурирующая система для ставок на скачки, информирует The Times.56 из 60 британских ипподромов вместе с компанией Arena Racing Company и коммерческой организацией Jockey Club надеются запустить продукт к 2018 году, когда эксклюзивная лицензия букмекерской компании Betfred на пул по скачкам подойдет к концу.По неофициальным данным, проект возглавляет бывший председатель Gala Coral Нил Гулден. Инициатива получила высокий уровень поддержки в индустрии скачек, которая выступает против монополии Betfred.