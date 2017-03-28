Прогноз Боярского на матч Россия — Бельгия: россияне проиграют со счётом 0:2

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский сделал свой прогноз на товарищеский матч сборных России и Бельгии.
«Если сегодня Россия продует, то Станислав Черчесов может идти на пенсию. Хотя от него мало что зависит, больше, конечно, от игроков. Но они абсолютно не мотивированны, заработали деньги и счастливы. Как можно быть немотивированным играть за сборную? Очень просто. Не футболом же патриотизм доказывать. Спорт – не наше всё. Пушкин – наше всё.
Роберто Мартинес сказал, что матч завершится вничью 2:2. Но я в нашу сборную не верю, Россия проиграет со счётом 0:2. Даже бригада МЧС под руководством Сергея Шойгу сыграла бы лучше», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч Россия — Бельгия состоится 28 марта в Сочи. Начало — в 19:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу России за 3.44. Шансы Бельгии на победу оценены коэффициентом 2.30. Ничья котируется за 3.44. Точный счёт 2:0 в пользу сборной Бельгии оценивается коэффициентом 11.00 (см. все коэффициенты на матч).