«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз»: эксперты ждут голевого изобилия

Эксперты портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз».«Безусловно, сегодня очень многие будут ставить крупные суммы на «Вашингтон». И, действительно, «Кэпз» явные фавориты. Но у меня всё-таки остаются сомнения по поводу гостевой формы столичной команды. И сейчас как раз наступает череда выездных матчей. Так что концовка регулярного сезона растянется для «Вашингтона». На «Колорадо» ничего не давит. Команда играет в своё удовольствие. И в последнее время её атака выдавала неплохие матчи, пусть команда и проигрывала встречи. Здесь стоит выбрать ставку «тотал больше 5,5 шайбы» и надеяться, что «лавины» тоже сыграют в хоккей».Начало встречи 30 марта в 05:00 мск.