«Питтсбург» Малкина победит «Чикаго» Панарина в НХЛ, считают эксперты

30 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе) и «Чикаго Блэкхоукс», за который выступают Артемий Панарин и Артём Анисимов. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.22. Шансы «Чикаго» оценены в 2.84. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.
Ставку на победу «ястребов» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.22, а на победу «Пингвинз — за 1.76 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.86, на ТМ 5,5 шайбы — 2.09.