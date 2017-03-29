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«Питтсбург» Малкина победит «Чикаго» Панарина в НХЛ, считают эксперты

29 марта 2017, среда. 22:55. Ставки
30 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе) и «Чикаго Блэкхоукс», за который выступают Артемий Панарин и Артём Анисимов. Начало — в 3:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.22. Шансы «Чикаго» оценены в 2.84. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.

Ставку на победу «ястребов» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.22, а на победу «Пингвинз — за 1.76 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.86, на ТМ 5,5 шайбы — 2.09.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Евгений Малкин коэффициенты
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