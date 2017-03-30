В 2016 году количество ППС в России выросло на 13,2%, лидирует «Фонбет»
30 марта 2017, четверг. 12:00.
Ставки
По состоянию на начало 2017 года в России функционирует 6836 наземных пунктов приёма ставок. На протяжении 2016 года количество ППС выросло на 13,2%. Такой темп роста сети ППС выше, чем в 2015 году, когда был зафиксирован рост на уровне 9,5%. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании компании First Gaming (Rub90
).
В 2016 году тройка лидеров российского букмекерского рынка не претерпела изменений. По-прежнему лидирует «Фонбет», увеличивший в минувшем году количество ППС на 3%. На втором месте остаётся «Балтбет», который показал темп прироста 7,5%. На третьем месте — «Букмекер Паб» («1хставка»), сумевший нарастить рыночную долю на 2,5%.