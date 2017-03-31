Макаров: российские букмекеры уделяют мало внимания размещению ППС на стадионах

В преддверии чемпионата мира по футболу российским букмекерам стоит активизировать свои усилия в вопросе размещения пунктов приёма ставок на стадионах. Такое мнение высказал президент букмекерской компании «Бинго-Бум» Константин Макаров в ходе выступления на конференции Betting Trends Forum 2017.
«Букмекеры, на мой взгляд, уделяют мало внимания размещению пунктов приёма ставок на стадионах. Но если вспомнить историю этого вопроса, то определённые законодательные ограничения в этом вопросе есть. Так, запрещено размещать ППС вблизи детских образовательных учреждений. Есть ли детско-юношеские футбольные школы на территории стадионов? Да, возможно, что и есть. Также запрещено размещение ППС в помещениях, которые находятся в муниципальной собственности. Но сейчас ряд стадионов уже принадлежит частным компаниям. Это сигнал всем букмекерам, в том числе нашей компании — почему бы не поднять вопросы о размещении ППС на стадионах во время ЧМ-2018.
Но для этого и законодатели страны должны пойти букмекерам навстречу. В этом же должны быть заинтересованы и организаторы ЧМ-2018. Думаю, посетителям футбольных матчей это было бы интересно. И не только российским. Стоит понимать, что турнир посетят как минимум десятки тысячи болельщиков из других стран. Которые также любят делать ставки при походе на футбол. Также стоит рассмотреть вопрос об упрощении идентификации при приёме интерактивных ставок. С теми же иностранцами могут возникнуть проблемы хотя бы в силу языковых барьеров», — приводит слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.