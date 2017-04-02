Чакветадзе: Федерер обыграет Надаля в финале турнира в Майами

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на финальный матч мужского одиночного разряда турнира в Майами Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания).
Ставка: победа Роджера Федерера за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)
«Все, наверное, думают, что Роджер устал, что у него нет сил… Кстати говоря, вполне возможно, но по игре он сейчас лучше смотрится, чем Надаль, – давайте будем говорить честно и откровенно. Надаль ничего особенного на этом турнире не показал, каких-то сверхматчей мы не наблюдали. Он как обычно будет играть в обороне, здесь вопрос только в том, насколько свеж будет Роджер, а я думаю, что для него это принципиальный поединок. Он очень давно ждал, когда Джокович и Маррей сойдут с пьедестала, и теперь нужно пользоваться возможностью, обыгрывать Рафу, пока он не в самой лучшей форме. Думаю, Майами выиграет Роджер Федерер», — рассказала Чакветадзе.
Встреча Федерера и Надаля состоится 2 апреля. Начало — в 20:00 мск.