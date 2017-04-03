Эксперт: во время ЧМ и Евро игроки активнее ставят на тотал больше

Во время топовых в плане букмекерских оборотов события (чемпионаты мира и Европы по футболу) игроки намного активнее ставят на тотал больше, в ожидании увидеть зрелищный результативный футбол. Об этом на конференции Betting Trends Forum 2017 рассказал президент компании First Gaming (Rub90) Леонид Обозный.
«Игроки любят тотал больше! Это известный факт. А по мере роста значимости турнира ожидание большого количества забитых голов возрастает. Если во время рядовых футбольных матчей процент ставок на тотал больше составляет 67% против 33% на тотал меньше, то на топовых турнирах, к которым относятся чемпионаты мира и Европы по футболу, количество ставок на тотал больше возрастает до 83%», — приводит слова Обозного корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.
Также эксперт рассказал, что многие букмекеры, зная о подобной тенденции, отклоняются от математического ожидания. И двигают свою линию под предстоящий денежный поток.