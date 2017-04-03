БК «Бинго-Бум» начала приём интерактивных ставок

Букмекерская компания «Бинго-Бум» объявила о начале полноценного приёма интерактивных ставок.«Многие ожидали, что мы сделаем это в конце 2016 года. После того как мы столкнулись с некоторыми трудностями, старт интерактивных ставок, к сожалению, пришлось немного отложить. Мы не хотели запускаться, не решив некоторые важные проблемы, и хотели, чтобы люди не столкнулись с трудностями в процессе регистрации», — прокомментировал событие президент «Бинго-Бум»ООО «Стар Бет» (БК «Бинго-Бум») осуществляет игорную деятельность на основании лицензии ФНС №22.