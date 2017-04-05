Согласно котировкам, «Барселона» легко победит «Севилью» в матче Примеры

5 апреля в матче 30-го тура Примеры встретятся «Барселона» и «Севилья». Начало — в 20:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.27. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно за 7.20.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.21, а на ТМ 2,5 гола — за 4.40 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.48. Также аналитики убеждены, что Лионель Месси (1.42) и Луис Суарес (1.52) забьют хотя бы по одному мячу.