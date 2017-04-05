«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 12.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 5 апреля, начало — в 22:00 мск.«Крутейший матч, который многое прояснит в чемпионской гонке. Может, я слишком наивен, но жду игры «от ножа»: голы, карточки, угловые и красивый футбол. Прошлый матч этих команд был очень эмоционален — надеюсь, так будет и сегодня», — сказал Сэвидж.