Фанаты NFL не против легализации ставок на спорт, в отличие от руководства лиги

Американская игорная ассоциация (AGA) опубликовала результаты опроса, согласно которому лишь 17% поклонников NFL выступают за сохранение действующего запрета спортивных ставок в США. В опросе приняли участие 45 165 фанатов Национальной футбольной лиги.
NFL остаётся основным препятствием на пути Нью-Джерси к легализации ставок на спорт. На прошлой неделе комиссар лиги Роджер Гуделл отметил, что лига по-прежнему выступает против легализации ставок на спорт в США.
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