Комиссар MLB готов обсуждать возможную легализацию спортивных ставок в США

Роб Манфред, комиссар MLB (Главной лиги бейсбола), заявил, что готов провести переговоры о легализации спортивных ставок в США, сообщает ESPN.
На данный момент Невада является единственным штатом в стране, в котором ставки на спорт являются законными. Ряд других штатов (Нью-Йорк, Южная Каролина, Нью-Джерси, Западная Виргиния, Аризона, Луизиана, Миссисипи и Висконсин) ведут работу по легализации беттинга и на их территории.
При этом некоторые спортивные лиги США выступают против легализации беттинга. На прошлой неделе комиссар NFL Роджер Гуделл отметил, что лига по-прежнему выступает против узаконивания спортивных ставок.
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