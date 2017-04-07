ПФЛ и БК «Фонбет» подписали договор о титульном спонсорстве

Букмекер будет выступать титульным спонсором соревнований в текущем сезоне и сезоне-2017/18. Также в рамках взаимодействия между ПФЛ и «Фонбет» заключено соглашение о сотрудничестве по системе раннего оповещения, направленное на борьбу с договорными матчами.
Российский футбольный союз уже утвердил титульное наименование турнира «ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» и официальную символику первенства – логотип.
«Ассоциация «ПФЛ» благодарит компанию «Фонбет» и надеется, что взаимное сотрудничество будет способствовать развитию российского клубного футбола», – отметил президент ПФЛ Андрей Соколов.
«Мы очень рады предстоящему сотрудничеству с ПФЛ. На данный момент согласовывается план по популяризации лиги. Например, на нашем сайте новостям и анонсам матчей Фонбет-ПФЛ будет отдано повышенное внимание. В 2017 году мы планируем продолжить инвестировать в развитие спорта и физической культуры в стране, считаем, что это необходимо для развития и укрепления России в целом», – заявил генеральный директор ООО «ФОН» Александр Парамонов.