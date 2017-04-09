«Эвертон» — «Лестер»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лестер». Встреча состоится 9 апреля, начало — в 18:00 мск.«С одной стороны, «Лестер» — один из худших клубов АПЛ по игре на чужом поле. С другой — при Шекспире «лисы» набрали сумасшедший ход в АПЛ. Уф, не буду ставить на исход. Лучше попробовать вариант с насыщенностью матча: думаю, голов, карточек и угловых хватит на всех», — сказал Сэвидж.