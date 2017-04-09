Согласно котировкам «Ростов» — явный аутсайдер матча РФПЛ с «Локомотивом»

9 апреля в матче 22-го тура РФПЛ встретятся «Локомотив» и «Ростов». Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Локомотива» за 2.14. Шансы «Ростова» на победу оценены коэффициентом 4.02. Поставить на ничью можно за 3.26, а на то, что гости не проиграют, за 1.76. (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.47.
Самые вероятные авторы голов — Майкон (2.88) и Петар Шкулетич (3.10).