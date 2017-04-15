Согласно котировкам, «Кливленд» Джеймса начнёт серию с «Индианой» с победы

15 апреля состоится первый матч первого раунда плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом и «Индианой Пэйсерс». Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Кливленду» и предлагают поставить на победу действующих чемпионов в основное время за 1.52. Шансы «Пэйсерс» оценены в 4.80, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 16.0.
Ставку на победу «Кавальерс» с учётом ОТ можно сделать за 1.25, а на победу «Индианы» — за 4.44 (см. все коэффициенты).
Коэффициент на ТБ 205,5 очка — 1.56, а на ТМ 205,5 очка — 2.27.