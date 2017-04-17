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Смолов не упустит титул лучшего бомбардира РФПЛ, считают букмекеры

17 апреля 2017, понедельник. 15:00. Ставки
Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов станет лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2016/17. Такой вывод можно сделать из букмекерских котировок.

Сейчас на победу Смолова в гонке голеадоров предлагается ставить за 1.40. Победа ближайших преследователей, спартаковца Квинси Промеса и зенитовца Артёма Дзюбы, котируется за 6.00 (см. все коэффициенты).

Беким Балай и Жонатас «стоят» 15.00, Жулиано — 25.00, Зе Луиш — 50.00.

За семь туров до конца турнира в активе Смолова 13 голов (четыре из них с пенальти), у Дзюбы и Промеса — по 10 (один с пенальти). С полным списком бомбардиров вы можете ознакомиться по ссылке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Дзюба Квинси Промес Фёдор Смолов коэффициенты
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