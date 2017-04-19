Россиянам планируют запретить обходить блокировки сайтов офшорных букмекеров

Представители Роскомнадзора и «Медиа-коммуникационного союза» подготовили законопроект о запрете в России VPN, анонимайзеров и других сервисов, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным сайтам, в том числе и офшорных букмекеров, сообщают «Ведомости».

Законопроект предлагает внести поправки в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Чиновники предлагают обязать анонимайзеры и VPN-сервисы сотрудничать с реестром запрещённых сайтов Роскомнадзора и блокировать доступ к адресам, которые в нём содержатся. Те проекты, чьи владельцы не станут сотрудничать, будут заблокированы.

Также документ предлагает ввести ответственность для поисковых систем, которые выдают ссылки на сайты, заблокированные за распространение запрещённой информации. За отказ от данного обязательства поисковику грозит штраф до 700 тыс. рублей.

Авторы жалуются, что нынешнюю систему блокировок сайтов в России легко обойти — проблемы возникают из-за анонимайзеров и VPN-систем. Эти технологии не стоит запрещать, но их деятельность нужно ограничить, полагают они.

Источники издания не смогли точно назвать авторов документа: среди них указывают Роскомнадзор и юристов «Медиа-коммуникационного союза», в который входят крупнейшие медиахолдинги и операторы связи. Первый выполняет инициативу Совета безопасности России, а второй озабочен распространением пиратских материалов на официально заблокированных сайтах.

Роскомнадзор договаривается с анонимайзерами о блокировках офшорных букмекеров