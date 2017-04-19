Аналитики: «Оклахома» Уэстбрука проиграет «Хьюстону» Хардена и во втором матче

20 апреля состоится 2-й матч 1-го раунда плей-офф НБА между «Хьюстон Рокетс» (с Джеймсом Харденом) и «Оклахома-Сити Тандер», за который выступает Расселл Уэстбрук. Начало — в 3:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстону» и предлагают поставить на хозяев в основное время за 1.37. Шансы «Тандер» оценены в 4.10, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «ОКС» с учётом ОТ можно сделать за 3.88, а на победу «Рокетс» — за 1.30 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.68, а на ТМ 220,5 очка — 2.13.