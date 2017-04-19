«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз на матч от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз».

Ставка: победа «Бостон Брюинз» в основное время за 2.05 (см. все коэффициенты на матч).

«Очень близкая серия, равные команды. Но поразило то, как мало «Бостон» давил на голкипера «Оттавы» Андерсона в прошлом матче. Не очень впечатляет атака «медведей» в этой серии. Думаю, что сегодня будет совсем другой «Бостон», он раздражён тем, как закончилась прошлая игра, решающим удалением. Котировки на победу хозяев с учётом овертаймов не очень высоки. Но если «Бостон» сыграет так, как мы от него ждём и как он уже должен сыграть, он победит в основное время».

Встреча состоится 20 апреля, начало — в 02:30 мск.