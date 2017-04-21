Букмекеры принимают ставки на беременность Серены Уильямс

Накануне вторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что ждёт ребёнка. 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью «20 недель». Позже представитель Уильямс подтвердила, что Серена ждёт ребёнка.

Букмекерские компании начали принимать ставки на беременность Серены. Операторы принимают ставки на первую букву имени ребенка, а также его пол и вес.

Вероятность того, что Уильямс родит близнецов, оценена в 13.0, поставить на появление тройняшек можно за 21.0.