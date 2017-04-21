В Исландии пытались списать проигрыш $ 2 млн на ставках как коммерческий расход

Исландские налоговые органы отклонили попытки финансовой компании списать проигрыш $ 2,27 млн на ставках в качестве коммерческих расходов.

Неназванная компания делала спекулятивные инвестиции в иностранных валютах до глобального экономического кризиса 2008 года, который сильно ударил по Исландии. Страна пережила три года серьёзных экономических проблем, которые привели к банкротству трёх крупных коммерческих банков, в то время как фондовый рынок страны потерял 90% своей стоимости.

В ответ на кризис исландское правительство было вынуждено ввести строгий контроль над капиталом, который, по утверждению неназванной компании, разрушил бизнес-модель фирмы. После этого владелец компании решил проводить альтернативные инвестиции, а именно — делать ставки на спорт у оператора Betfair.

Инвестиции в футбольные и баскетбольные матчи также не принесли успеха, в результате чего фирма потеряла $ 2,27 млн. После чего компания попыталась прописать эти убытки в налоговой декларации, но попытка бизнесменов провалилась.