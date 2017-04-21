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В Армении создадут реестр игроков, делающих крупные ставки

21 апреля 2017, пятница. 16:00. Ставки

Правительство Армении утвердило планы по созданию реестра игроков, делающих крупные ставки, информирует Сalvinayre.

В четверг правительство Армении одобрило предложение, внесенное заместителем министра финансов страны. Оно подразумевает создание базы данных игроков, которые потратят более 1 млн драмов ($ 2060) на любую ставку — как в интернете, так и в наземных ППС. Операторы азартных игр должны будут сообщать об этих транзакциях и хранить копии документов, удостоверяющих личность игроков.

Новая мера, которая вступит в силу с 1 июня, направлена ​​на сокращение возможностей для отмывания денег.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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