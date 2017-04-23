Шансы «Спартака» на чемпионство понижены до 83%

В 24-м туре РФПЛ московский «Спартак» был разгромлен в матче с «Ростовом», в то время как ЦСКА и «Зенит» свои встречи выиграли. В результате отрыв красно-белых от ЦСКА сократился до семи очков, от «Зенита» — до восьми.

После этого букмекеры повысили котировки на победу «Спартака» в турнире. Теперь на чемпионство красно-белых предлагается ставить за 1.15 (83% вероятности). Обратный исход котируется за 5.50 (17%).

Шансы «Зенита» и ЦСКА на золотые медали оцениваются одинаково — по 9.00 (см. все коэффициенты).