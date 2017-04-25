Стоимость акций игорного холдинга 888 увеличилась в два раза за 27 месяцев

Стоимость акций игорного холдинга 888 подскочила на 77 % с 3 марта 2015 года. Несмотря на сорвавшуюся покупку bwin.party, которая отошла GVC, и отказ от других предложений о слиянии или поглощении, цена акций 888 стремительно растёт.

Если вести отсчёт с начала 2015 года, акции холдинга стали дороже в два раза. Генеральный директор 888 Итаи Фрибергер отметил, что стремительный рост цены акций холдинга связан со стабильным прогрессом всех основных финансовых показателей в последние годы.

Фрибергер добавил, что за последний год холдинг увеличил доход от всех сегментов, кроме покера, который просел на 3,5 %.