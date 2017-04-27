БК «Олимп»: не пострадаем в случае запрета ставок на детско-юношеский спорт

В букмекерской компании «Олимп» прокомментировали законопроект о запрете ставок на детско-юношеские спортивные соревнования, который подготовили депутаты Госдумы.

«Для нас ставки на юношеский спорт составляют крайне незначительный процент общего объёма принимаемых ставок, поэтому даже в случае итогового запрета данного вида ставок компания сильно не пострадает», — отметили в пресс-службе «Олимпа».

При этом в компании считают, что в стремлении регламентировать букмекерскую отрасль российские законодатели уделяют внимание второстепенным задачам.

«Не радует то, что наша индустрия стала для парламентариев чем-то вроде боксёрской груши, на которой можно раз за разом отрабатывать популистские методы политической активности. И всё это вместо того, чтобы привлекать практиков из российских БК к совместной разработке касающихся функционирования отрасли корректных законопроектов», — заключили в «Олимпе».

24 апреля стало известно, что депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому в России будет запрещено делать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования.

«Причин по созданию законопроекта три. Во-первых, детей легко использовать, они наивны и могут не до конца понимать, что делают. Во-вторых, мы постоянно получаем от детских команд и их тренеров сигналы о странных матчах, а я возглавляю в исполкоме комитет детско-юношеского спорта. Потом, когда начинаем разбираться, прослеживаются причины этих странных матчей. В-третьих, Россия подписала конвенцию Совета Европы о запрещении манипуляции спортивными соревнованиями. В этой конвенции чётко прописан запрет на подобную деятельность букмекеров», — так в интервью «Чемпионату» прокомментировал законодательную инициативу вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев.