Кенийский букмекер SportPesa стал спонсором Примеры

Кенийский букмекер SportPesa подписал соглашение о сотрудничестве с Примерой — элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Оператор будет официальным букмекером Примеры на территории Африки, информирует Сalvinayre.
Стороны договорились работать вместе в течение трех лет, но финансовые детали сделки не разглашаются.
Генеральный директор SportPesa Рональд Караури заявил, что эта сделка повысит престиж Примеры в Кении и других странах Африки. Директор Примеры по маркетингу Адольфо Бара отметил, что соглашение «укрепит позиции лиги на африканском континенте».