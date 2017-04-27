Кенийский букмекер SportPesa стал спонсором Примеры

Кенийский букмекер SportPesa подписал соглашение о сотрудничестве с Примерой — элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Оператор будет официальным букмекером Примеры на территории Африки, информирует Сalvinayre.

Стороны договорились работать вместе в течение трех лет, но финансовые детали сделки не разглашаются.

Генеральный директор SportPesa Рональд Караури заявил, что эта сделка повысит престиж Примеры в Кении и других странах Африки. Директор Примеры по маркетингу Адольфо Бара отметил, что соглашение «укрепит позиции лиги на африканском континенте».