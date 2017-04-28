«Чикаго» без Рондо опять проиграет «Бостону» и вылетит, считают эксперты

29 апреля состоится 6-й матч 1-го раунда плей-офф НБА между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Бостона». Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо не примет участия в шестом матче из-за травмы.

Букмекеры отдают предпочтение «Бостону» (1.82). Поставить на победу «Буллз» после 18 минут можно за 2.41, ничья оценена в 13.0.

Ставку на победу «Селтикс» с учётом ОТ можно сделать за 1.71, а на победу «Буллз» — за 2.26 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 199,5 очка — 1.56, а на ТМ 199,5 очка — 2.27.