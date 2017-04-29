Букмекеры оценили шансы Кличко победить Джошуа в Лондоне

Букмекерские компании обновили линию на победителя боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Поединок Джошуа — Кличко станет главным событием турнира, запланированного на 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Аналитики уверены в победе Джошуа (1.44). Поставить на Кличко можно за 3.24 (30 %), вероятность ничейного исхода оценена в 41.0 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, бой закончится в девяти раундах: коэффициент на ТБ 9,5 раундов — 2.25, а на ТМ 9,5 раундов — 1.64.