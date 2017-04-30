Прогноз Бокова на матч ЦСКА — «Спартак»: «армейцы» разгромят красно-белых

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков дал свой прогноз на центральный матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Многие уже назвали «Спартак» чемпионом, но действующим чемпионом пока является ЦСКА, и «армейцы» позиции сдавать не собираются. Уверен, что ЦСКА выиграет в дерби, и сделает это уверенно. Ставлю на 3:0 здесь», — рассказал Боков корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры предлагают поставить на победу ЦСКА за 2.35. Шансы «Спартака» набрать три очка оценены коэффициентом 3.30. Ничья котируется за 3.34. По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. Коэффициент на то, что обе команды сумеют забить — 1.80 (см. все коэффициенты на матч).

