«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 41.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал». Встреча состоится 30 апреля, начало — в 18:30 мск.

Ставка: в каждом тайме обе забьют, получат по карточке и подадут угловой за 41.00 (см. все коэффициенты).

«На кону чемпионские амбиции «Тоттенхэма» и последний шанс «Арсенала» хоть как-то насолить соседям. «Канониры» почти в каждом матче на стадионе «шпор» забивают хотя бы один мяч, а в прошлом сезоне команды сыграли на «Уайт Харт Лэйн» классную ничью — 2:2. И ещё момент — в шести последних личных встречах во всех турнирах забивали обе команды. Почему бы не рискнуть?» — сказал Сэвидж.