Согласно котировкам, сборная России разгромит Италию на ЧМ-2017 по хоккею

7 мая в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные Италии и России. Начало — в 13:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Италии в основное время за 39.0. Шансы России оценены в 1.02, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 29.0 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной Италии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 26.0, а на победу сборной России — за 1.01.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.21, а на ТМ 5,5 шайбы — 4.10.