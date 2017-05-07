Экс-игрок «Ман Сити»: я был бы идеальным кандидатом для сдачи матча!

Экс-защитник «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» Ричард Данн сообщил, что ему никогда не предлагали сдать матч. Данну принадлежат антирекорды АПЛ по количеству голов в свои ворота (10) и красных карточек (8).

«Я был бы идеальным кандидатом для сдачи матча из-за своего рекорда по автоголам! Вы бы ничего не смогли доказать, а я бы со всем разобрался и обеспечил нужный результат. Ладно, на самом деле мне никогда не предлагали денег и не просили сдать матч.

Но я знаю игрока, которому предлагали 20 тысяч. И он до сих продолжает карьеру. Я неплохо его знаю, хотя мы никогда не играли за одну команду. Он многим рассказывал эту историю, причем деньги предлагали не за сдачу игры, а за карточку или что-то подобное. Он рассмеялся в ответ на это предложение.

Вы наверняка чувствуете, что футбол — довольно чистый вид спорта. Это игра, которую все любят, но для определённых людей во всем мире это лишь способ зарабатывания денег. Способ обмануть людей», — цитирует Данна Independent.ie.