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Власти Латвии заблокировали домен Unibet за работу без лицензии

10 мая 2017, среда. 16:00. Ставки

Инспекция по надзору за азартными играми и лотереями Латвии (IAUI) закрыла доступ к восьми нелегальным игорным сайтам, которые вели работу без наличия игорной лицензии на деятельность в стране. Список опубликован на официальном сайте регулятора.

Под санкции попали сайты unibet.com, allslotscasino.com, alljackpotscasino.com, vegaspalmscasino.com, wintingo.com, wildjackcasino.com, piggspeak.com, europalace.com. После этого шага число запрещённых в Латвии операторов азартных игр достигло отметки в 1346 сайтов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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