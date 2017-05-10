Власти Латвии заблокировали домен Unibet за работу без лицензии

Инспекция по надзору за азартными играми и лотереями Латвии (IAUI) закрыла доступ к восьми нелегальным игорным сайтам, которые вели работу без наличия игорной лицензии на деятельность в стране. Список опубликован на официальном сайте регулятора.

Под санкции попали сайты unibet.com, allslotscasino.com, alljackpotscasino.com, vegaspalmscasino.com, wintingo.com, wildjackcasino.com, piggspeak.com, europalace.com. После этого шага число запрещённых в Латвии операторов азартных игр достигло отметки в 1346 сайтов.