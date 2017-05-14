Швейцария — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2017 от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Финляндия.

Ставка: гол Швейцарии в первом периоде с коэффициентом 1.97 (см. все коэффициенты на матч).

«Швейцарцам хочется аплодировать за матч против Канады. Казалось, что они не будут упираться, как я предполагал, сохранят силы на матч с Финляндией. Но им удалось усыпить бдительность „кленовых листьев“ и выстрелить в третьем периоде. Забросив две шайбы, они перевели игру в овертайм, где всё решили в свою пользу.

Несмотря на вчерашний успех, Швейцария получила в копилку лишь два очка, и ей всё ещё нужны очки, чтобы выйти в четвертьфинал. Сил вчера было потрачено много. Как мне кажется, сегодня команда Фишера сделает упор на стартовый период. Швейцарцы постараются забить в самом начале встречи, а затем сыграть по счёту. У Финляндии самая слабая команда за долгие годы. В обороне у них очень много проблем, вратари играют неубедительно. Предположу, что Швейцария забьёт в первом периоде".

Начало матча — 14 мая в 21:15 по московскому времени.