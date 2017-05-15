Хайке Майер стала новым председателем ESSA

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) избрала нового председателя и расширила свой состав. Хайке Майер из GVC займёт место Майка О'Кейна, который был председателем с 2012 года. В совет директоров организации вошли представитель Betway Джон Расселл и Дэвид Фостер из Paddy Power.

В GVC Майер занималась общественными вопросами и вопросами лицензирования. Она хорошо знакома со спектром вопросов, которые стоят перед отраслью. Ранее она занимала пост вице-председателя ESSA.

«Я хотела бы поблагодарить Майка О'Кейна за ту работу, что он проделал за последние 5 лет. Он проделал большую работу по репозиционированию ассоциации и был влиятельным и решительным защитником членов ESSA и нашего сектора в целом. Существует ряд ключевых вопросов и возможностей, с которыми столкнётся отрасль в будущем. Я буду работать над реализацией стратегии, которая поможет справиться с задачами, стоящими перед нами, и которая поддержит прочные рабочие отношения, уже построенные ESSA», — отметила Хайке Майер сразу после своего назначения.

Генеральный секретарь организации Халид Али рассказал, что расширение совета директоров отражает стремление обеспечить ESSA наилучшие возможности для представления растущего членского состава ассоциации и решения текущих задач в секторе спортивных ставок.

Отметим, что ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.