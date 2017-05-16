Букмекеры оценили шансы сборной России победить США на ЧМ по хоккею

16 мая в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные России и США. Начало игры — в 17:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу США в основное время за 3.88. Шансы России оценены в 1.68, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.20 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной США с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.03, а на победу сборной России — за 1.44.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.87, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.04.