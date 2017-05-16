Букмекеры убеждены, что Россия примет участие в Евровидении-2018

Букмекеры принимают ставки на участие России в Евровидении-2018. Конкурс состоится в Португалии, так как в 2017 году Евровидение выиграл представитель этой страны.

Аналитики убеждены, что Россия сможет выступить в Португалии (1.20). Поставить на то, что Евровидение-2018 обойдётся без участника из России, можно за 4.00.

22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины (в связи с посещением ею Крыма в 2015 году в нарушение украинского законодательства). ЕВС предпринимал попытки обеспечить участие России в конкурсе, в частности, предложив удалённую трансляцию выступления Самойловой или же замену участника, а также попытался оказать давление на Украину с целью убедить украинские власти разрешить Самойловой въезд в страну. Однако эти попытки были безуспешны. В итоге российский Первый канал отказался транслировать конкурс, после чего ЕВС официально подтвердил, что Россия не сможет участвовать в Евровидении-2017.