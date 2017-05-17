Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Терек»: команда Карреры победит

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек». Встреча состоится 17 мая, начало — в 19:30 мск.

Ставка: победа «Спартака» за 1.83 (см. все коэффициенты на матч).

«Спартак» проводит последний домашний матч в сезоне. Будет вручение кубка. Всё замечательно и прекрасно. «Спартак», конечно, будет играть не тем составом, что в Перми. Наверняка появятся все сильнейшие. Для «Спартака» важно не только набрать пресловутые 72 очка и установить рекорд РФПЛ, что уже озвучивалось, но важно и победить перед своими болельщиками.

«Терек» команда неуступчивая. Ей очень нужны очки. Но я всё-таки не верю в её ресурсы в борьбе за место в еврокубках. Четыре победы подряд «Терек» одержал. Пора бы притормозить. В какой-то мере «Терек» помог «Спартаку» стать чемпионом. Я думаю, что на этот раз грозненская команда не сможет испортить праздник. Она захочет это сделать, но вряд ли получится. Возьму победу «Спартака» за 1.83.

Также я бы рассмотрел вариант с более серьёзным коэффициентом — «победа «Спартака» и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 2.32», — сказал Генич.