Букмекеры: чемпионом России в сезоне-2017/18 станет «Зенит»

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд РФПЛ в сезоне-2017/18.

Согласно котировкам, лучшие шансы на чемпионство имеет «Зенит». Победа санкт-петербургской команды в турнире оценивается коэффициентом 3.00 (см. все котировки).

Вторым идёт действующий чемпион — московский «Спартак». Если красно-белым удастся защитить титул, сыграет ставка с коэффициентом 3.50.

Замыкает тройку потенциальных чемпионов московский ЦСКА (4.00).

Чемпионство «Краснодара» котируется за 7.50, «Ростова» — за 15.00, «Локомотива» и «Рубина» — за 25.00.

За 100.00 можно поставить на то, что золотые медали выиграет вернувшееся в Премьер-Лигу московское «Динамо».